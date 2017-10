Vold og postkassesprenging

Det ser ut til å ha vært ei rolig natt i Driva-distriktet. Politiet har ingen meldinger på loggen fra verken Sunndal, Surnadal, Rindal, Halsa eller Nesset.

Imidlertid har det vært en del hendelser i andre deler av distriktet.

I Molde fikk politiet melding om at en mann lørdag kveld gikk langs E39 og slo etter biler som passerte. Mannen i 20-åra ble hentet av politiet og innsatt i arresten. Forholdet blir anmeldt.

Rett etter midnatt ble politiet varslet om at ei postkasse hadde blitt sprengt på Frei. Etter hendelsen tok det fyr i vegetasjon ved postkassestativet. Etter en stund fikk brannmannskapene slokket brannen, mens politiet jaktet på gjerningspersonene bak hendelsen. Postkassestativet ble helt ødelagt. Saka følges opp av politiet.

Litt seinere på natta fikk politiet en telefon fra en mann i Kristiansund som forklarte at han hadde blitt utsatt for vold i sentrum. Mannen blødde fra ansiktet. Han visste ikke hvem gjerningsmannen var. Det viste seg etter hvert at mannen ikke var alvorlig skadd. Han ønsket likevel ikke hjelp fra politiet, og gikk fra stedet.

