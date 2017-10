"Årets gapahuk"

Nauste vel har laget et flott område for nærfriluiftsliv ved Svahølen på Nauste. Her har velforeningen bygd gapahuk og lagt til rette med platting, bord, benker, utedo og en flott kulp til bade i.

Svahølen blir brukt som møteplass for små og store, og til ulike aktiviteter hele året. Gapahuken ble bygd i 2008 og velforeninga planlegger utbedring av taket til våren.

- Slike nærturområder har stor betydning for trivsel på tvers av generasjoner og bidrar til dugnadsånd og godt samhold sier leder for Nauste vel Per Helge Hamre.

Det er Nesset kommune som skriver dette på sin nettside.