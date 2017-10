Seier opp avtalen med Sunndal

Nesset kommune har frå 2008 hatt ein samarbeidsavtale om leige av biblioteksjef i 30 % stilling med Sunndal. Nesset folkebibliotek har i alt 1,7 årsverk fordelt på fire deltidsstillingar medrekna innleigd biblioteksjef. Dette har vore ei god løysing da ein kan fordele vaktplan og få mest mogleg opningstid for publikum. Biblioteket har ope fire dagar kvar veke. Det er laurdagsstengt om sommaren.

I samband med at Nesset skal inn i nye Molde kommune har det vore gjennomført ei kartlegging av bibliotektenesta. Saksbehandlar Turid L. Øverås skriv i si utgreiing til politikarane at det ikkje vil vere hensiktsmessig at avtalen med Sunndal folkebibliotek blir vidareført inn i ein ny kommune. Det vil vere mer naturleg å rette seg inn mot Midsund folkebibliotek og Molde bibliotek og den kompetansen som finst der.

Øverås foreslår at Nesset folkebibliotek i ein overgangsfase fram til 2020 lyser ut ei deltidsstilling som biblioteksjef i 30 % stilling, eller eventuelt søker om dispensasjon frå kompetansekravet. Fagleg samarbeid blir retta mot biblioteka i Midsund og Molde.