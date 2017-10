Extra i Eidsvåg åpner torsdag

Butikksjef Anne Marit Svensli og driftssjef Vidar Schei gleder seg på å ønske kundene velkommen til en oppgradert butikk.

– Vi ønsket ikke å holde butikken stengt i to og en halv måned under ombyggingen, men det var så mye som måtte gjøres at vi egentlig ikke hadde noe valg. Vi hadde trengt mye lengre tid på ombyggingen om vi skulle hatt åpent. Nå får kundene 850 kvadratmeter å handle på. Dette inkludert arealet til Posten. Kundene får en fiks ferdig og mer moderne og flottere butikk.

De to matvarebutikkene i Eidsvåg endrer åpningstidene sine til 7–23 på hverdager og 8–21 på lørdager. Ingolf Aarset sier de var i gang med den nye åpningstidene fra mandag. – Det handler om å henge med i konkurransen, sier Aarseth.