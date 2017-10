Jubilerer med trolltog og trollfest

Det er iTrollheimen med venner som inviterer til fest og program i Trollenes rike – i dette tilfellet ved Langvatnet i Helgetunmarka.

Aktivitetsløypa «Kampen om Trollheimen» og smakebiter av Trollmat tilberedt av Britt G Moen i ny lavvo står på programmet. Ellers en liten orientering om planene for området rundt Langvatnet.

Folk oppfordres til å starte turen fra parkeringsplassen i Skavlia med Trolltog og tonefølge. Ordføreren vil være til stede og klippe snor.

Så kan du prøve deg på en Trollheimsquiz både undervegs og ellers i løpet av dagen – med premiering, vel å merke.

Det blir fritt fram for å bruke kanoer og båter, samt at det blir gratis fiske i Langvatnet for dem som har med fiskestang.

Ellers blir det underholdning i lavvoen og altså servering av trollmat.

Det oppfordres også til å stille i trollantrekk både for trolltoget og for resten av dagen.

Så får det kanskje stå sin prøve om slike antrekk skremmer fisken.