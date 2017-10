Kjære Halsa kommune!

Leserinnlegg:

Det koker på facebook om dagen, leserinnlegg skrives av ivrige lokale forkjempere og her henger til og med utfløtta halsaværing seg på leserinleggbølgen.

Halsa kommune, du har til nå hatt en unik mulighet til å skape et nytt midtpunkt i Nordmørsregionen. Du kunne blitt festens midtpunkt, bru skal komme(forhåpentligvis), E39 snor seg gjennom HELE kommunen, næringslivet vokser så det knaker og kommuneøkonomien går så det griner.

Lille Halsa kommune med 1547 stolte nordmøringer som lever mellom fjord og fjell, tenk hvilken unik mulighet dette er. Du kunne blitt nedrent av friere bare du hadde hatt ro i rompa, vært tålmodig og ventet på den riktige frieren. Men nei da, her løpes det etter den første og beste som kaster et blikk i din retning. Ikke vær så "lett på tråden". Du kunne regjert om den potensielle dronningen du er.

Utfløtta ungdommer som bor i storbyene, har kanskje ikke vært veldig keen (les ivrig) på å flytte hjem igjen i utgangspunktet. Nå sitter de med armene krysset foran brystkassa og utbasunerer at «nå er det ikke håp for å flytte hjem til mor og far». Gründere som har lyst til å investere i Halsa kommune, sitter nå på gjerdet og venter. De velger nok en annen Nordmørskommune å starte businessen sin i og dermed går Halsa kommune glipp av sårt tiltrengte arbeidsplasser for ungdommer, kvinner og de med innvandrerbakgrunn. Med flere attraktive arbeidsplasser så hadde kommunen fått økt folketallet(flere som flytter til og flere som får barn), lokalt næringsliv ville fått det enda mer travelt med å bygge heimer til alle som vil bo i Halsa og kommunen ville blitt enda sterkere.

Det er aldri for sent å snu står det skrevet i fjellvettreglene. Det synes jeg er en ganske grei regel å leve etter. Men ikke når det gjelder politikk og huskjøp. I det du har signert, så er det faktisk for sent. Tenk på det du Halsa kommune!

Johanne Rønning.

Rådgiver, fysioterapeut og gründer.