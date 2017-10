Omsorgspris til Surnadal kommune

Det var assisterande fylkesmann Rigmor Brøste som onsdag delte ut prisen. Surnadal kommune fekk prisen for prosjektet «SAMHANDLING PÅ SISTE VAKT», eit samarbeidsprosjekt mellom Surnadal kommune og Rindal og Surnadal kyrkjelege fellesråd.

Prisen består av eit kunstverk av kunstnaren Gunn Nordheim Morstøl og eit gåvebrev på kr 15.000,-.

Juryen grunngjev prisen slik:

Årets prisvinnar har arbeidd systematisk og godt med å implementere refleksjon som kultur. Samarbeidet mellom Surnadal kommune og Rindal og Surnadal kyrkjelege fellesråd har medverka til å skape ein heilskapleg omsorg og behandling i livets siste fase.

Prosjektet «Samhandling på siste vakt» har utvikla ein langsiktig samarbeidsmodell mellom kyrkje og kommune, der kompetanse på begge felta vert utnytta til fulle, og implementering av refleksjonsarbeid står sentralt. Det er nytta verkemiddel som refleksjonsgrupper og sjekklister, for å kontrollere at brukar er spurt om sine åndelege behov. Det er arrangert fagdagar for både helsepersonell og kyrkjelege tilsette – fagpersonar som er nær menneske som opplever alvorleg sjukdom og død. Prosjektet har stor grad av brukarmedverknad både på individ- og systemnivå, det vi kan kalla brukardriven tenesteinnovasjon.

Prosjektoppstart var i 2015, og erfaringane frå dette prosjektet er overførbart til andre.

Prisvinnar arbeider godt tverrfagleg, og ført med seg ei brei mobilisering av mange aktørar gjennom fagdagar og i det daglege arbeidet gjennom refleksjonsarbeid og sjekklister i pasientforløpet. Prosjektet har som mål å betre den åndelege og eksistensielle omsorga i møte med pasientar som skal døy. Resultat viser betre involvering av pasientar og pårørande, auka samarbeid med frivillige, ei styrking av fagmiljø, og samarbeid med forskningsmiljø. Prosjektet har fått stor merksemd i media.

Fylkesmannen har arbeidd med Omsorgsplan frå 2007, først Omsorgsplan 2015, og no Omsorg 2020. I denne perioden har Fylkesmannen i Møre og Romsdal delt ut omsorgsprisen kvart år.

Fylkesmannens omsorgspris går kvart år til ein kommune eller ei kommunal tenesteeining for eit spesielt arbeid eller tiltak som har ført til betre omsorgstenester for brukarane. Tidlegare prisvinnarar er kommunane Ulstein, Sula, Ålesund. Molde, Sande, Herøy, Nesset, Kristiansund, Fræna/ Eide og sist i 2016 Ålesund.