- Skift til vinterdekk NÅ!

Meteorologisk institutt melder om temperaturer under null grader flere steder i landet de neste dagene. Allerede er det snø ved fjelloverganger i Sør-Norge, og skal du kjøre opp i høyden i høstferien kan det fort ligge is og snø i veibanen.

Vegvesenet anbefaler å skifte til vinterdekk.

– Hvis du gambler med å kjøre med sommerdekk på vinterføre er det store muligheter for at erstatningen blir redusert hvis du kolliderer. Man bør være ekstra forsiktig nå som frosten har meldt sin ankomst i høyfjellet, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Denne uken har Østlandet høstferie, neste uke er det vestlendingenes tur. Det betyr mye trafikk mellom øst og vest og opp i høyere liggende strøk. Vegvesenet anbefaler å skifte til vinterdekk nå.

Selv om det er bart og fint nede i lavlandet, kan det være glatt på veiene i høyden. Da kan det fort bli slitsomt å kjøre på sommerdekk. I tillegg er det ofte uvant å kjøre på den første snøen da det er lenge siden man sist kjørte på snø.

– Det verste er likevel at du utsetter deg selv og andre bilister for farlige situasjoner. I tillegg blir forsikringen din avkortet dersom du opptrer uaktsomt i trafikken, sier Brandeggen. Han anbefaler å skifte til vinterdekk allerede nå om du skal opp på fjellet.

– Det er som regel for sent å skifte når du skrenser rundt på høyfjellet. Ikke bare kan du risikere å skade andre, men du kan også bli stående fast over lengre tid om du er skikkelig uheldig, sier han.

Tryg har også et råd til deg som lurer på om det er ok å skifte til piggdekk nå.

– Bytt til vinterdekk uansett, også dersom du bruker piggdekk. Blir du stoppet i politikontroll på vei til hytta på fjellet er du jo på vei opp til høyere liggende strøk hvor værforholdene nå tilsier fare for is og snø i veibanen. Man skal alltid sko seg etter forholdene så det bør gå bra, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.