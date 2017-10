Elever vil gjøre dagen bedre for andre

Jakob går i åttende klasse ved Sunndal ungdomsskole, og er en av hele 31 elever som har valgte «innsats for andre» som valgfag i år.

Det er første gang skolen tilbyr dette valgfaget – som går på tvers av skoletrinn. Det betyr at elever fra både åttende, niende og tiende dette skoleåret skal bruke to skoletimer hver uke til den aktiviteten de sjøl velger. Da kan de utføre arbeid på områder der frivillig innsats allerede foregår, eller finne fram til andre samfunnsområder som de ønsker å gjøre en innsats på.

Målet med faget er blant annet å gi elevene kunnskap om frivillig arbeid.

Det er også viktig at elevene skal oppleve å bli verdsatt for den innsatsen de gjør.

– Det føles godt å få andre til å smile, har Eirik Romfo og Anna Walsø Vaagen erfart.

– Det gjør jo dagen vår bedre også, nikker Jakob.

Det er ikke lenge siden det nye skoleåret tok til, men allerede har elevene rukket å gjøre mye for andre. De har fulgt barn på skolevegen, luftet hunder, klippet plen, deltatt på håndballtrening, lest høyt for barn i barnehagen – og mye annet.

Sara Meek, Kari Øfstbø, Dorthe Holen, David Dørum og Seynab Sharif, alle elever på niende og tiende trinn, har blant annet besøkt beboere på Helsetunet – og laget vafler, lakkert negler, arrangert bingo og quiz – og ganske enkelt satt seg ned sammen med dem og slått av en trivelig prat.

– Det har vært veldig koselig, nikker Sara.

– De sa til oss etterpå at de satte stor pris på at vi besøkte dem. At dagene ofte blir like, og at det livet litt opp når vi kom på besøk. Det var kjekt å høre.

Kari legger til at hun synes det er fint å kunne gjøre andre glade.

– Det er fint å få slike gode tilbakemeldinger, nikker de andre rundt bordet.

Nå gleder de seg til neste gang de skal til Helsetunet på besøk. De forteller at de håper å få opplæring i de elektriske syklene de har der – slik at de kan ta med seg beboere ut, la dem få følelsen av å suse av gårde og være tett på livet.

Lærer Synnøve Wennevold er ikke i tvil om at elevene lærer mye av det nye valgfaget. Hun viser til at det er elevene sjøl som har ansvaret for å finne områder de ønsker å bidra på. De bruker sine egne ressurser og kunnskaper til å gjennomføre de ulike tiltakene. Det har vært mange fine samtaler i klasserommet – og elevene gjør seg viktige og gode tanker rundt frivillig innsats og det å hjelpe andre.

– De får blant annet et inntrykk av hvilket behov det er for frivillig innsats i lokalsamfunnet, nikker hun. Et av målene med faget er at elevene skal utvikle en bevisst holdning til hvor viktig frivillig arbeid og sosial verdiskaping er.

Elevene kan bruke de to skoletimene når som helst i uka. For noen passer det best på dagtid, mens andre trenger hjelp på kveldene. Elevene rapporterer deretter tilbake til skolen hva de har gjort, og for hvem.

Nå ønsker elevene og Wennevold å høre fra andre som trenger hjelp til stort og smått. Folk må gjerne ta kontakt, enten med elevene eller med Wennevold, oppfordrer hun.