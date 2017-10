Rødt farenivå

Ønsker seg flere oppdrag

31 elever ved Sunndal ungdomsskole har valgt å gjøre en innsats for andre dette skoleåret. De arrangerer bingo for beboerne på helsetunet, følger barn på skolevegen og er med på håndballtrening. – Kanskje vi kan bidra til å gjøre dagen bedre for andre, sier Jakob Ouchefoune.