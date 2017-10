Ras sperret vegen - Oppdatert

Et jord- og steinras gikk over vegen på E39 over Hemnkjølen søndag morgen. Det melder politiet i Trøndelag på Twitter. Raset gikk ved Vasslivatnet og sperret hele vegen. En bil kjørte inn i raset, men uten at personer kom til skade.

Entreprenør er i gang med å rydde rasstedet. Et kjørefelt er åpent, men trafikantene må påregne redusert framkommelighet.

Vegen forbi Vasslivatnet er ryddet og åpen for ferdsel.