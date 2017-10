Stor oppslutning om aksjon

Lina Engelsrud og Kjersti Ramsøy-Halle er med i komiteen som startet protestaksjonen på Facebook mot nedlegging av flyktningemottaket på Sunndalsøra.

De fikk et inntrykk av oppslutningen på Facebook, men sier til Driva at de er både rørt og takknemlig overfor alle dem som har kommet til Øratorget for å støtte aksjonen. De understreker samtidig at denne aksjonen ikke er bare for mottaket på Sunndalsøra, men til støtte for å opprettholde mottak som er foreslått nedlagt over hele landet.

De mener det blir feil å stenge grensene når en vet at det fortsatt er mange flyktninger som trenger hjelp.

I andre etasje ved Sunndal Kulturhus serveres det nå mat fra mange land. Det strømmer stadig på med folk, og det ser ut til å bli et laangt fakkeltog - når det starter klokka 19.

Vi kommer tilbake med fyldig sak på driva.no seinere på kvelden.