Kan du reglene?

Høsten har for alvor inntatt landet og vinteren nærmer seg. Flere steder har frosten og snøen kommet, mens det fortsatt er mildt i andre deler av landet.

Det er tid for å skifte dekk på bilen. Men vet du hvilke regler som gjelder?

På sin Facebook-side forklarer utrykningspolitiet hva som gjelder i så måte:

Kong Vinter er på vei til å legge sin kalde hånd over deler av landet og vegforholdene er forskjellig - fra nord til sør og fra by til fjell. Noen har erfart snø og is-skraping, mens andre igjen kjører trygt med sommerdekk.

Reglene for når bilistene kan sette på piggdekk er 1. november med unntak av Nordland, Troms og Finnmark hvor datoen er 16. oktober.

Kjører du med piggfrie vinterdekk kan du bytte dekk når du måtte ønske det.

Men det er viktig å huske på at selv om reglene for bruk av dekk- samt dekkskifte er relativ klare, er reglene et utgangspunkt. De må derfor kombineres med individuelle vurderinger, samt en god porsjon klokskap og sunn fornuft. Det er hensynet til best mulig trafikksikkerhet som må være avgjørende, og det er føreren som må vurdere om kjøretøyet har tilstrekkelig veggrep.

Det går med andre ord ikke an å gi presise og konkrete råd eller veiledning til alle på en gang. Om du skal skifte til "vinterdekk" nå, eller fortsette med sommerdekk - kommer blant annet av følgende faktorer:

- hvor i landet du befinner deg (både i forhold til føreforhold og forskjellige tidspunkt i nord og sør etter loven)

- hvor du har planer om å kjøre i nærmeste fremtid

Lovens krav er imidlertid tydelige på at kjøretøy ikke må brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret - om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, eller kjetting (et føreransvar).

UP og politidistriktene kommer i år som tidligere år, til å håndheve disse reglene med godt skjønn i overgangsperiodene. Hensynet til trafikksikkerheten vil være den avgjørende faktoren i det enkelte tilfellet.