Viltkjøtt til alle

Pressemeskriv fra Norges Jeger- og Fiskerforbund:

Norsk viltkjøtt er en fantastisk råvare. Kortreist, bærekraftig, smakfullt – og magert. Allikevel bugner det ikke akkurat av elg og hjort i dagligvarekjedenes kjøttdisker, selv ikke i jaktsesongen. Det beste er selvsagt å være jeger og selv sørge for leveransene, men det finnes flere markedsplasser og måter man kan skaffe seg viltkjøtt på.

Facebook: Salg og kjøp av viltkjøtt

Den viktigste arenaen er gruppa «Salg og kjøp av viltkjøtt», som siden starten i 2013 har fått nærmere 10 000 medlemmer. Gruppas grunnleggere anslår at fordelingen mellom jegere og forbrukere er cirka 50/50. Der ligger det til enhver tid ute salgsinnlegg for ulike typer viltkjøtt – her er det mye elg og hjort, men også fugl, villsvin og andre dyr. Gruppen fungerer også som et fagforum for håndtering og tilberedning av viltkjøtt, både ute i felt og på kjøkkenet. Det finnes også en annen viltkjøttgruppe for kjøp/salg og oppskrifter med drøyt 1000 medlemmer. Gruppen er lukket, så du må be om medlemskap.

Finn.no – Torget

Alt mulig kan selges på Torget på Finn.no, også viltkjøtt. Et søk på «elgkjøtt» vil nå på høsten gi en god del treff. Da vi sjekket en tilfeldig dag i forrige uke, lå det 20 annonser for elgkjøtt på Finn.no.

Viltkjøtt.no – Viltmottak

Her ligger det blant annet en oversikt over en del av landets viltmottak. Disse mottakene har flere funksjoner, for eksempel bistår noen av dem lokale jegere med nedskjæring av vilt, og mange selger også direkte til forbruker. Finn ditt lokale viltmottak og sjekk om de selger godsakene du søker.

Spør en jeger – Lokale jegerforeninger

Det går an å kjøpe viltkjøtt helt analogt også. Et par telefoner, og du er kanskje på verbalt skuddhold av en halv elg. Ta gjerne utgangspunkt i vår oversikt over lokalforeningene til Norges Jeger- og Fiskerforbund og finn fram til din nærmeste jegerforening.

Oikos.no – Gårder med viltmat

Viltkjøtt er populært blant alle som er opptatt av økologisk, bærekraftig og kortreist mat. Dyrene har levd fritt, og jaktkvoter sikrer bærekraften. Oikos – Økologisk Norge er en medlemsorganisasjon for alle som er opptatt av økologisk mat og produkter. De har en oversikt over gårder, slakterier og butikker som tilbyr viltkjøtt til private forbrukere på sin hjemmeside.

Hjorteavl – Hjorteoppdrettere

Hjorteoppdrett er en relativt ny næring i Norge. Norges Hjorteavlsforening ble stiftet i 1988 og har cirka 80 medlemmer. På sin hjemmeside har de oversikt over medlemmer som selger hjortekjøtt.

Gå på jakt selv – Slik blir du jeger

Men vi må bare få understreke til slutt: Ingenting er som å spise kjøtt du har skutt selv. Å bli jeger er den sikreste og beste måten å sikre seg tilgang til viltkjøtt på. Norges Jeger- og Fiskerforbund har laget en fin introduksjonsside som gir svar på de spørsmål du har rundt det å bli jeger. Du rekker det nok ikke denne høsten, men da har du en plan for 2018!