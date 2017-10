Bulker – og stikker av

– Ingenting er mer irriterende enn å finne bulken bulket og oppdage at synderen er sporløst borte, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

En fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at nesten halvparten av alle bileiere her i fylket har opplevd å måtte ta regninga sjøl, etter å ha funnet bilen skadd.

Tre prosent sier at de sjøl har skadd en annen bil uten å varsle eieren.

– Terskelen for å lukke øynene og kjøre videre ser ut til å være lav hos mange. En del gjør det nok bevisst for å slippe unna regningen, men i mange tilfeller er ikke folk engang klar over at de har bulket nabobilen, sier Voll. Gjensidige får daglig henvendelser fra fortvilte kunder som uforskyldt har fått slike skader.

De fleste parkeringsskadene skjer i trange parkeringshus og nært inngangspartiene til kjøpesentrene. Her er det størst trafikk av både biler, barnevogner, handlevogner og folk med handleposer.

– Bulker du bilen sjøl er det ingen andre å skylde på, men når andre står bak og det er du som står igjen med regningen, er det fryktelig surt, sier Voll. I tillegg er det også straffbart å stikke av, avslutter han.

Parkeringsskader i fylket

Skader som gjelder rygging og påkjørt parkert kjøretøy utgjorde erstatninger i Møre og Romsdal for 25 millioner kroner første halvår i 2017. (Totalt for forsikringsbransjen)

Totalt er meldt inn 2400 skader som i snitt koster 10.500 kroner. Hver dag registrerer forsikringsbransjen i Møre og Romsdal seks slike skader. I tillegg er det store mørketall.

Tallene er hentet fra Finans Norge og gjelder der personbil er innblandet.

Gode tips

Gjensidige har gode tips til hvordan du kan unngå parkeringsskader:

• Unngå mørke og trange parkeringshus.

• Rygg inn, kjør ut.

• Styr unna trange parkeringsplasser.

• Sørg for at vinduene er fri for dugg før en kjører/rygger ut.

• Unngå parkeringsplasser nær inngangspartier.

• La ikke små barn åpne døra sjøl.

• Vis hensyn og følg ekstra godt med i trafikken.

En bilforsikring med kasko dekker parkeringsskader, men gir ofte egenandel og bonustap. Det er derfor viktig å kontakte eget selskap for å høre hvilken løsning som er best i hvert enkelt tilfelle.