Undervannsmagi for hele familien

Den lille havfruen kommer på besøk til Sunndal kulturhus 18. oktober og Surnadal kulturhus 19. oktober. I hovedrollen i H.C. Andersens fantastiske eventyr møter publikum Sofia, kjent fra NRK Barne-TV.

Nede under havets overflate venter prinser og havfrueprinsesser, havhekser og havkonger - og drømmen om å finne ekte kjærlighet. På havets bunn finnes skoger av planter som vaier i vannet som trærne på landjorda gjør i en bris. Små og store fisker glir ut og inn gjennom havplantene slik som fugler gjennom trærne gjør der oppe over havoverflaten. I den aller dypeste delen av havet ligger sjøkongens palass der sjøfolket lever. Her er veggene laget av lyserosa korall, vinduene av det klareste rav. Taket er laget av små skjell som åpner og lukker seg med små perler inni, og alle havkongens seks døtre svømmer ut og inn hele dagen og er lykkelige...

Den yngste av havkongens seks døtre, Den lille havfruen, er ikke som alle de andre. Hun drømmer om det magiske landet over havet der menneskene bor. En dag blir lengselen mot landet der oppe over havflaten for stort og Den lille havfruen svømmer opp til havoverflaten og forelsker seg i vinden, solen, fuglene, skyene og i en vakker prins. Blir drømmen oppfylt? Får Den lille havfruen faktisk det livet hun drømmer om?

Høsten er en fin årstid for å trekke inn på kulturhuset for å samles som familie og få med seg eventyret fortalt i teaterets magiske ramme.

Forestillingen har fått strålende kritikker.

"Barneteatret Vårts lille havfrue er altså nydelig, småmorsom og gripende på én gang", skrev Sunnmørsposten og trillet terningen til 6.

"Vakkert, varmt og visuelt om kjærleik og dårskap", skrev Klassekampen i sin anmeldelse.

Det blir Akvarie-verksted 45 minutter før forestilling på alle spillesteder.

Her inviteres publikum til å bli med og lage sjødyr.

Etter forestilling får publikum også mulighet til å hilse på skuespillerne.