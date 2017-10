Navnet på den omkomne frigitt

Det var 22 år gammle Snorre Larsen fra Surnadal som omkom i en fallulykke i Lofoten fredag. Det forteller operasjonsleder Tommy Bech i Nordland politidistrikt til Driva. Navnet slippes i samråd med familien.

Larsen studerte i Tromsø, og skal ha vært del av et jaktlag da han falt utenfor et stup ved fjellet Moltinden i Lofoten. Han ble funnet av ambulansehelikopteret og erklært omkommet kort tid etter at han ble meldt savnet av kameratene han jaktet sammen med.