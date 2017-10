Gratis vaksine til alle avgangselever

PRESSEMELDING: Avgangselevene ved Surnadal videregåande skole fikk i dag informasjon om den viktige meningokokkvaksinen som de er anbefalt å ta nå inn mot russetid og øvrig festligheter, av helsesøster Ingunn Brekke. Vaksinen hindrer smittsom hjernehinnebetennelse som kan ha dødelig utgang om den ikke behandles raskt nok for en som ikke er vaksinert kunne helsesøster fortelle. Hun oppfordret derfor ungdommen til å vaksinere seg slik at ingen blir rammet.

En vaksine koster vel 400 kroner pr elev, og de 7 sanitetsforeningene i Halsa, Surnadal og Rindal ønsker å videreføre fjorårets tilbud med gratis vaksiner også til årets 112 avgangselever ved Surnadal vgs. Faktorer som fyll, kulde, mangel på søvn, roping og deling av for eksempel drikke gjør at denne aldersgruppen er ekstra utsatt. -Dette er innenfor våre satsningsområder. Vi jobber primært for kvinners livsvilkår, men og mot også barn og unge. Derfor ønsker vi i saniteten å være med til å bidra til at ungdommene våre har det bra, forteller sanitetens representanter denne gangen; Mette Helen Mikkelsen (Surnadal sanitetsforening), Maren Ansnes (Todalen sanitetsforening) og Margit Fugelsøy (Øvre Surnadal sanitetsforening). Vi har ingen å miste. Vaksinen har varighet i ca 5 år, så det er ei billig forsikring. I alle fall når den er gratis.

Er det lokale bedrifter eller andre som ønsker å støtte dette prosjektet er det opprettet en felles konto administrert av Rindal Sanitetsforening (4111 15 24597). I fjor kom det inn over 50 000 fra kommuner, lokalt næringsliv og alle sanitetsforeningene til sammen, som gjør at en er godt på vei til å dekke kostnadene for årets kull også.

Mvh

Rindal Sanitetsforening

Valsøyfjord Sanitetsforening

Halsa Sanitetsforening

Todalen Sanitetsforening

Øvre Surnadal Sanitetsforening

Torvik Sanitetsforening

Surnadal Sanitetsforening