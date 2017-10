Nominert som årets forskningsformidlere

Juryens begrunnelse for nominasjonen er at nettsiden agropub.no er presenterer forskning og informasjon om økologiske produksjonsmetoder for plantekulturer og husdyr, tilpasset norske forhold. Nettsiden er godt besøkt, og har det siste året hatt en digital oppussing og relansering.

agropub.no skriver i en pressemelding at nettsiden har styrket sin formidling om økologisk matproduksjon gjennom et mer leservennlig design, i tillegg til oppdatert og nytt fagstoff. Agropub fungerer som en stor kunnskapsdatabase for både studenter og elever, agronomer og forskere.

På denne puben er alle velkomne, uansett hvor mye kunnskap du har fra før. Agropub publiserer jevnlig komplisert fagstoff presentert gjennom populariserte artikler, med illustrerende bilder og forståelig språk. Juryen mener at Agropub er en verdig nominert til Årets forskningsformidler fordi de er en viktig og troverdig aktør, som både formidler matproduksjonens komplekse natur og løsninger for fremtidens bærekraftige landbruk.

Prisutdelinga skjer i Oslo 13. november.