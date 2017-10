- Har noen jobb til oss?

Operasjon Dagsverk handler om ungdom. At ungdom hjelpe andre ungdommer. «Fra utvinning til utdanning» kalles Operasjon Dagsverk 2017. I år skal nemlig OD støtte Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms utdanningsprosjekter for ungdom i verdens største oljekatastrofe i Nigeria.

I en årrekke har Surnadal videregåande skole deltatt i OD, og i år er intet unntak. Den 2. november skal 300 elever ofre en av sine skoledager for å jobbe og tjene penger til en veldedig sak. I den forbindelse kalte elevrådet inn til pressemøte tirsdag, for å fortelle om OD, samt oppfordre private og bedrifter til å tilby elevene arbeid.

– Da skal elevene jobbe hjemme, for andre private – eller for bedrifter for å tjene penger til denne saka, forteller elevrådsleder Ole Stensby.

Elevrådet, som også er skolekomiteen for OD, oppfordrer både private og næringsliv til å ta kontakt med skolen dersom noen har arbeid for elevene denne dagen.

Kan være all slags arbeid

Elevrådet presiserer at det ikke er nøye med hvilket arbeid det er. Eksempelvis nevner Stensby ordfører Lilly Gunn Nyheim.

– En heldig elev får lov til å være ordfører i Surnadal for en dag, for Lilly Gunn Nyheim ønsker seg en assistent denne dagen. Rektor Mons Otnes gjorde det samme da han satt som ordfører. Vi oppfordrer også ordførerne i Halsa og Rindal til å gjøre det samme, sier han.

– Det kan ellers være alt mulig slags arbeid, som vedarbeid, vasking eller hva som helst, både store og små jobber, sier sekretær Elise Brøske. – Det viktigste er at de er villige til å betale 400 kroner.

Mange ordner seg med arbeid sjøl, men ikke alle. Foreløpig har de ikke oversikt over hvor mange som mangler jobb.

– Men vi trenger mange arbeidsgivere, så vi ønsker at flest mulig tar kontakt med skolen, så fordeles elevene utover til de som melder seg, sier Stensby.

Privatpersoner eller bedrifter som ønsker å bidra med arbeid kan ta kontakt med konsulent Mari Vattøy, enten på telefon 71 28 44 04, eller e–post; mari.vattoy@mrfylke.no.

Hjelper 10 000 unge

På OD's nettside står blant annet følgende om årets aksjon:

I mer enn 50 år har oljevirksomhet fra internasjonale selskap ført til store ødeleggelser for miljøet og for innbyggerne som bor i Niger-deltaet. Hvert eneste år skjer det mer enn 1000 oljeulykker som forgifter natur, mennesker og dyr. Mange steder går det ikke engang an å dyrke mat, fordi forurensningen har spredt seg så dypt som 5 meter ned i jorda. Dette får store konsekvenser for vanlige folk.

Oljen har ført til store helseproblemer, der mange har fått lungesykdommer, hodepine, astma og leddsmerter. Levealderen har også gått dramatisk ned, og de fleste dør nå før de fyller femti år. Forurensningen i Niger-deltaet kalles for verdens største oljekatastrofe. Et område nesten dobbelt så stort som Danmark har blitt ødelagt.

Nå sier ungdommene i Nigeria at nok er nok. De er lei av å vokse opp i fattigdom, oljesøl og forurensning. Nå ønsker de sjøl å skape positiv endring. OD vil gi 10 000 ungdommer kunnskap og muligheter til å skape en bedre framtid.

Gjennom dette prosjektet vil ungdom i Nigeria få kunnskap om sine rettigheter, lære om gode og miljøvennlige alternativ til oljen, skaffe seg inntekt ved å installere og selge fornybar energi, og ta kampen mot oljesøl og forurensning på en fredelig måte.