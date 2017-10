Fv 65 er stengt ved Røv i Surnadal på grunn av vegutbedring. Omkjøring er skiltet på andre siden av Surna. Men der klarer vegvesenet også å stenge vegene for å felle trær. Dermed er det ingen som kommer inn eller ut av Surnadal i nordlig retning.

- Makan til greier. Å felle trær langs omkjøringsvegen for Fv 65 kunne de gjort når Fv 65 var åpnet igjen, sier næringsdrivende Eva Husby på veg i ærende til Rindal.

Hos Statens vegvesen skvetter de i stolen. De har hørt noe om at det skulle hentes noe tømmer, men at det aldri var snakk om å stenge vegen. På plassen blei det opplyst at vegvesenet hadde bestemt stenging. Det mener vegvesenet er UHØRT og lover å ta tak i problemet.

På stedet blei det fortalt at vegen ville være stengt i 20 minutter.