NATO har vært på rekognosering

I forrige uke var NATO i fylket for å gjennomføre rekognosering som ledd i planleggingen og forberedelsene til NATO-øvelsen Trident Juncture 2018.

Det er et år igjen til øvelsen begynner, og den vil ifølge en pressemelding bli den største øvelsen i Norge siden Strong Resolve, som ble gjennomført i Norge og Polen i 2002.

Da deltok det ca. 40.000 deltakere fra 27 forskjellige nasjoner.

Øvelse Trident Juncture vil være synlig over store deler av Norge og tilstøtende sjø- og luftområder. Landstyrkene vil utgjøre den mest synlige og merkbare delen av øvelsen. Landstyrkenes aktivitet vil hovedsakelig finne sted i fylkene Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland.

Hensikten med rekognoseringen var å avdekke muligheter og begrensninger innenfor øvingsområdet og finne egnede områder for ulike type avdelinger, hovedkvarter, logistikk osv. Det var også viktig å identifisere forhold som gjør at øvelsen får minst mulig påvirkning på normalsituasjonen for folk i øvingsområdet.

- Men øvelsen er av et sånt omfang og størrelse at de fleste vil bli påvirket, heter det i pressemeldingen.T