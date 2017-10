Vil ha seinere middagsservering

Det var Høyres Edith Bjerkeset som under torsdagens kommunestyremøte i Nesset spurte om middagsserveringen ved Nesset omsorgssenter kan flyttes til seinere på dagen. Hun viste til at det har vært mye fokus på underernæring hos eldre, noe som også statsministeren tok opp i sin nyttårstale.

– Sein middag gir økt aktivitet og bedre ernæring. Middagen bør serveres i middagstida, i tre fire tida på ettermiddagen. Ved de steder de har gjort dette, har det gitt gode resultat. Skåla og Kleive sykeheim i Molde har gjort dette siden mars. Bergmo eldresenter fra august. De har endret rutinene uten ekstra kostnader. Ved å flytte middagsserveringen vil det bli jevnere fordeling av måltidene. Kan dette gjennomføres i Nesset, spurte Bjerkeset.

Ordfører Rolf Jonas Hurlen mener det er en veldig god idé å flytte middagstida for de eldre. Han foreslo at administrasjonen skal forberede sak på dette til Råd for eldre og funksjonshemma og for Utvalg for helse og omsorg.