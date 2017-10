Gode tall fra Hydro Sunndal

Hydro Sunndal endte tredje kvartal med et overskudd før renter og skatt på 377 millioner kroner.

– En økt metallpris i dollar sammenlignet med andre kvartal trekker opp, men det mer enn utlignes av en styrket kronekurs i denne perioden, sier Eivind Mikalsen, fabrikksjef ved Hydro Sunndal i ei pressemelding.

Fabrikksjefen sier at det ikke er bare høyere metallpriser som fører til at Hydro Sunndal leverer et solid overskudd.

– Vi har stabil og høy produksjon i både karbon- og elektrolyseanlegget. I støperiet har vi i tredje kvartal hatt noen utfordringer med hensyn til kvalitet og vrakproduksjon, men totalt sett er driften ved Hydro Sunndal veldig god. For å oppnå slike resultater er også bidraget fra de ulike støttefunksjonene helt avgjørende.

Hydro Sunndal opplever fortsatt god etterspørsel fra markedet for sine to produkter, pressbolt og støpelegeringer. Pressbolt videreforedles særlig til produkter i bygg- og anleggsindustrien, mens støpelegeringer i stor grad benyttes i produkter i transportsektoren.

Mål om å ligge i forkant

Mikalsen trekker frem stor aktivitet og bra framdrift i produktivitetsprogrammet P2019.

– Hydro satser sterkt på fabrikken i Sunndal, og vi har satt som mål å være blant de mest produktive aluminiumverkene i verden. For å få til dette er det viktig med utvikling av kompetanse i organisasjonen.

– Nå nærmer det seg realisering av de første automatiseringsprosjektene våre. I denne omgang dreier det seg om selvbetjent utstyr for bad- og metallanalyser og automatisering av ett av produksjonstrinnene i pressboltstøperiet. Samtidig som automatisering gir økt produktivitet, bidrar det også til bedre produktkvalitet og personsikkerhet i anleggene våre, sier fabrikksjefen.

Sikkerhet alltid øverste prioritet

Mikalsen trekker også frem betydningen av at hver og en ved Hydro Sunndal hele tiden tenker sikkerhet.

– Vi må hele tiden stille oss spørsmålet «kan vi gjøre mer innenfor personsikkerhet?». Vi gjør mye godt sikkerhetsarbeid, og blant annet har vi nå startet egen opplæring for alle førstelinjeledere. Min viktigste jobb er å sørge for en trygg arbeidsplass for alle ved Hydro Sunndal.

I august avsluttet over 200 ferievikarer sine sommerjobber uten registrerte skader.

– Sommervikarene gjorde en utmerket jobb, og bidro sterkt til det gode produksjonsresultatet i sommermånedene, sier fabrikksjefen.

Hydro Sunndal er Europas største aluminiumverk, og produserer 450,000 tonn per år, tilsvarende nesten 15 kg aluminiumsprodukter per sekund.

Øker forventningen til global vekst

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt gikk ned til 2.446 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med 2.930 millioner kroner i andre kvartal. Nedgangen reflekterer hovedsakelig høyere råvarekostnader og negative valutaeffekter, skriver selskapet i ei pressemelding.

– Vi har økt vår forventning til vekst i global etterspørsel i 2017 til 5-6 %, noe som indikerer en fortsatt høy etterspørsel etter aluminium. Det er positiv stemning i aluminiummarkedet, noe som hovedsakelig skyldes nedstengning av primærproduksjon i Kina. Dette har støttet opp om markedsbalansen i kvartalet, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– Dette kvartalet markerer et nytt kapittel i vår historie, nå som Ekstruderte Løsninger er blitt Hydros femte forretningsområde. Vi har nå 35.000 medarbeidere på 150 steder over hele verden, og betjener 30.000 kunder langs hele verdikjeden for aluminium. Vi har global rekkevidde samtidig som vi har nærhet til kundene våre og lokalsamfunnene vi er en del av, sier Brandtzæg.

– Vi har nå et optimalt utgangspunkt for videre vekst og utviklingsmuligheter, innovasjon og produktutvikling, sier Brandtzæg.