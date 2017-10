- Åpenbarer seg som «verdens ende»

Sondre har plugget inn høretelefonene og satt på favoritt-lydboka. Han setter fart oppover lia. De andre henger på så godt de kan. Noen skravler og ler, andre plukker blader i forskjellig høstfarger. Sunniva på 8 spretter lekent oppover og synes egentlig ikke at lia er så veldig bratt. Vi voksne som kommer pesende etter, synes imidlertid at lia både er bratt, stien er sleip og sekken er tung. Men opp til Vollasetra kommer vi, alle mann.

Nok en gang må man sende mange og varme takknemlige tanker til dugnadsgjengen i Kristiansund og Nordmøre Turistforening. For en innsats disse folka legger ned for at vi skal ha et sted å sove på våre turer. Doen ble for øvrig raskt kåret til «verdens fineste innendørs utedo» av turfølget. I kåringen var det en som stemte i mot, men vedkommende viste seg å være en prinsipiell mostander av konseptet «utedo» og benyttet heller «moder natur».

Vollasetra ble for en noen år tilbake kalt «KNTs best bevarte hemmelighet» av mange.

KNT-hytta ble ikke så mye brukt, men utsikten og atmosfærer var også da storslagen. Etter det imponerende restaureringsarbeidet som er blitt lagt ned de siste årene, økt antall sengeplasser og postkasse med egen stikkut-kode, har Vollasetra nå blitt et kjærkomment turmål for veldig mange, både barnefamilier på overnattingstur, jegere, turgåere og dagsturister.

Lokale entusiaster forsøker nå å etablere et turmiljø for familier med barn i ulik alder i Sunndal.

Barnas turlag er en del av Kristiansund og Nordmøre turistforening (KNT). Hensikten er å stimulere til turglede hos barn og unge, samtidig som man må erkjenne at det ofte er enklere å motivere junior til å bli med på tur dersom man kan lokke med mange turkamerater på samme alder og ikke bare den kjedelige mammaen og/eller pappen som alltid er med.

Fire voksne og seks barn var med på overnattingstur i regi av Barnas turlag Sunndal fra lørdag til søndag i oktober. Vi fikk alle sengeplass i låven. Den eldste stua på tunet er nå gjort om til felles kjøkken og oppholdsrom for alle som bor på Vollasetra. Her blir middagen forberedt med kutting av grønnsaker og pakking av laks i folie. Selve tilberedingen gjøres selvsagt på bål utendørs. Kom ikke å si at unger ikke liker fisk og grønnsaker. Da har de aldri prøvd laks og grønnsaker stekt på bål på Vollastra under stjernehimmelen.

Etter middag er det mørkgjemsel med hodelykt. Det er utrolig hvor mange gjemmesteder det er mulig å finne utendørs en sen oktoberkveld. Maiken klarer å kamuflere seg som en spade mot hytteveggen, Sivert Raqu forsøker å gå i ett med vedstabelen.

Kvelden går over til natt. Unga har brukt mye energi, både på turen opp og i leik på tunet. Alle er i seng og sover, inntullet i soveposer før dagen skifter dato.

Vi voksne skuer optimistisk mot en gryende soloppgang tidlig søndags morgen. Det er meldt strålende vær og det ser ut til at værmeldinga slår til. Det er på tide å fyre opp i ovnen for å sikre en myk overgang fra varm sovepose til kaldt hyttegulv når store og små etter hvert våkner og skal opp. Frokosten tilberedes i hovedhytta. Ostesmørbrød og kakao er alltid populært. Amanda fordeler minimarsmellows til kakaoen slik at alle blir fornøyd. De voksne nyter sin kokekaffe.

Det er ingen motstand eller innvendinger å spore når de voksne lanserer forslaget om tur til Ekkertind. Sekker er pakket, vannflaske oppfylt og matpakke smurt før vi voksne får sukk for oss. Stien oppover til Ekkertind er lettgått, den lave høstsola kaster lange skygger fra rekka av små og store mennesker som jobber seg oppover. Vi er ganske snart over skoggrensa og stien flater ut. Plutselig er vi der, Ekkertind åpenbarer seg som «verdens ende». Rett ned, nedenfor et stupbratt stup er Sunndalen og Driva slynger seg nedover dalen. Sunndals svar på Prekestolen gir et skikkelig magasug.

På vegen ned igjen blir det tid til en ishockeykamp på en bunnfrossen tjønn. Gutter mot jenter. Tilbake på Vollastra er det tid for oppvask og husvask. Hytta skal alltid overleveres til nestemann i litt bedre stand enn det vi kom til. Vedkorger fylles opp og opptenningsved legges fram. Det skal være lettvint å fyre opp for nestemann som kommer en sen kveld, kanskje frossen og våt.

Nødvendig papirarbeid er det siste som gjøres før vi lukker døra. Alle har skrevet seg inn i besøksloggen. Betaling av opphold gjøres enten ved å fylle ut engangsfullmakt eller overføring til KNTs konto.

Turen ned lia tilbake til bilene blir gjort unna i rekordfart. Unga springer, ruller, aker og sklir nedover stien. Latteren sitter løst, klærne får vi vaske når vi kommer hjem. Energien er definitivt ikke oppbrukt på ishockeykamp og topptur. Gode opplevelser sammen med venner skaper energi. Og gode minner. Gode naturopplevelser skaper god minner.

Neste gang håper vi at også du blir med Barnas turlag på tur!