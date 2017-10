Hva nå, Sunndal?

Ordfører Ståle Refstie (Ap) og Synnøve Helland (Sp) stiller til debatt på biblioteket på Sunndalsøra i kveld. Det er to år siden kommunevalget. Ap og Sp gjorde det godt i valget. Hvilke løfter har politikerne maktet å innfri – og hvilke har de ikke fulgt opp?

Ifølge biblioteksjef Claus Christian Hansen er ordskiftet ment som en slags midtvegsevaluering - og kan gi de to politikerne en mulighet, i god tid før neste valg - til å forklare litt om sine visjoner for Sunndal kommune i framtida. Han peker blant annet på at kommunen er i en utfordrende tid, alle tjenester er pålagt å spare. Det er også foreslått i statsbudsjettet at eiendomsskatten på verk og bruk skal fjernes, og som kjent skal det lokale asylmottaket legges ned.

- Med andre ord så har verden endret seg og Sunndal kommune skal vurdere hvordan den skal forholde seg til den nye virkeligheten.

Birthe Levik og Lars Steinar Ansnes leder ordskiftet på biblioteket.