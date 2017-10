Varsler snøstorm i fjellet

Det er yr.no som melder at det blir vær av det voldsomme slaget i helgen som kommer. For noen blir det vill og hvit vinter, for andre blir det villl og våt høst.

– I fjellet blir det fort en skikkelig snøstorm. I tillegg er Vestlandet og Trøndelag utsatt, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes som tror at også Østlandet og Nord-Norge kan merke uværet.

Nå råder meteorologen folk til å holde seg unna fjellovergangene og til å følge godt med på vindvarslene de neste dagene.

Uværet kan gjøre sin entre allerede fredag, og vil merkes helt frem til søndag. Den kraftigste vinden vil sannsynligvis komme lørdag kveld, sier Moxnes.

– Det blir helt sikkert storm i høyfjellet. Det kan bli opp mot liten storm på kysten, kanskje blir det også mer enn det, sier meteorologen og forklarer at varselet foreløpig er noe usikkert.

Snøen og regnet vil komme i byger, og snøgrensen vil krype nedover gjennom helgen samtidig med at vinden dreier fra vestlig til nordvestlig.

Det er når vinden kommer fra vest, og blåser rett mot land, at den kan gjøre størst skade langs kysten i vest. Enn så lenge er meteorologene usikre på hvor lenge vinden vil komme fra denne retningen.