Måløy og Løseth på inntektstoppen

Skattelistene for 2016 er publisert. De viser at mange har gode inntekter og betydelige formuer. Vi oppgir her formuen til den enkelte i parantes.

Surnadal

Lars Løseth tjente best i Surnadal med en inntekt på 4,650 millioner kroner (248,9 mill). Ingvar Terje Sæther er på andreplass med 4,183 millioner kroner (59,5 mill) mens Gunhild Rakstang Angvik på tredjeplass tjente 3,5 millioner (6,7 mill). Rolv Lysø tjente 3,1 mill. (1,8) og Kjell Johan Larsen 2,8 mill. (2,3 mill.)

Sunndal

I Sunndal er det Stein Kåre Måløy som er på inntektstoppen med ei inntekt på 5,4 millioner kroner (10,4). Ausanee Apakitchob tjente 4,3 mill. (0).Gunnar Engen på tredjeplass tjente 4,1 mill (4,8). Ole Sande hadde 3,5 millioner i inntekt (16 mill), mens Arnstein Fardal tjente 2,7 millioner og har en formue på 2,2 millioner.

Halsa

I Halsa er det Jan Inge Betten som topper inntektslista med 2,7 millioner kroner (10,3). Nils Betten er på andreplass med 1,6 millioner i inntekt (22,2). Hanne Gro Wentzel på tredjeplass tjente 1,5 millioner og står oppført med 32 millioner kroner i formue.

Rindal

Hege Gåsvand står oppført med ei inntekt på 5 millioner kroner (29,7 mill). Alf Norli på andreplass tjente 2,9 millioner (4,4), mens Randi Opøyen tjente 1,89 millioner (2,3 mill.) Deretter følger Jan Romundstad med ei inntekt på 1,8 mill. (12 mill) og Odd Inge Løfald med 1,7 mill. (4 mill).

Nesset

I Nesset er det nok en gang maskinentreprenør Audun Arnfinn Frisvolll som topper inntektslista med 2,9 millioner i inntekt (14,9), foran Tor Bugge som tjente 2,4 millioner (16,2). Odd Kåre Stormyr på tredjeplass tjente 1,9 millioner (21,6). Deretter følger Arve Husby med 1,6 millioner i inntekt (0). Kjell Erik Hole tjente 1,6 (1,3 mill).