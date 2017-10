Ber politikerne få ut fingeren

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at mange nordmenn er aktive innenfor idrett og friluftsliv. Men langtidstrenden er at aktivitetsnivået går ned.

Hvert tredje år kartlegger SSB nordmenns deltakelse i ulike idretts- og friluftslivsaktiviteter. I år viser tallene en svak nedgang fra 2014, som kan være sesongavhengig. Men sammenlikner vi med tallene fra 2011, trer det tydeligere frem at nordmenns generelle aktivitet er på vei ned.

Mest markant er nedgang i skigåing, svømming og sykling, mens styrketrening har økt. Tallene bekreftes også på andre måter: Det ble tidligere i år rapportert at over 50 prosent av befolkningen sliter med overvekt.

- Vi ser en tendens til at en gruppe mennesker er blitt mer aktive, mens en stor gruppe har blitt mer passive. Dette øker helseforskjellene i samfunnet. Når vi vet at friluftsliv er den aktiviteten som inaktive oppgir å ha lavest terskel for å bli med på, må politikerne nå la disse tallene bli en vekker for å få ut fingeren og satse mer på friluftslivet, sier leder fagsjef samfunnskontakt, Siri Meland i Norsk Friluftsliv, i en pressemelding.

Tall viser at mens 81 prosent av oss var på en kortere fottur i skogen eller på fjellet i 2011, var det tilsvarende tallet for 2017 på 78 prosent. For kortere skiturer var tallet i 2011 42 prosent, mens det i 2017 var på 34 prosent. Vi ser en tilsvarende nedgang i de som har vært på sykkelturer i naturen, fra 42 prosent i 2011 til 35 prosent.

Norsk Friluftsliv mener det viktigste regjeringen kan gjøre for å snu den negative trenden, er å gi mer støtte til organisasjoner med lavterskel aktivitet. Bare innenfor friluftslivet har vi 100.000 frivillige som står parat for å få flere i aktivitet.

- Familien spiller en mindre rolle enn tidligere i rekrutteringen til friluftsliv. De frivillige organisasjonene er derfor viktigere enn tidligere for å lære barn og unge friluftsliv, og for å gi dem gode naturopplevelser. Friluftsliv i skole og barnehage er også viktig i denne sammenheng, forklarer Meland.