Var med på europeisk utdanningskonferanse

Nettverk Nordmøre deltar i dette arbeidet etter å blitt invitert til OECD av Jørn Skovsgård fra Utdanningsministeriet i Danmark, som er president i OECD for Education 2030. Målet for arbeidet i Education 2030 er å utvikle et felles rammeverk for relevant kompetanse i 2030, skriver nettverket i en pressemelding.

Jørn Skovsgård deltok på en regional samling i Nettverk Nordmøre i Surnadal i mars 2017. Han signaliserte da at arbeidet med prosjektet «Sammen skaper vi fremtiden – region Nordmøre 2040», som de ti kommunene i Nettverk nettverk gjennomfører, var så interessant globalt sett, at han ønsket å invitere Nettverk Nordmøre til neste samling i Education 2030 i oktober.

Bakgrunnen for invitatsjonen er mellom annet: ideene som ligger til grunn for prosjektet, prosessarbeidet i gjennomføringen og variasjonen i involverte aktører, som arbeider saman om å utvikle ny praksis i hele oppvekstsektoren på Nordmøre.

Leder av Nettverk Nordmøre, Astrid Mogstad Høivik, kommunalsjef i Surnadal kommune, og Christina Adelhardt Gregersen, utviklingsveileder og koordinator i nettverket, ble først invitert til å delta i en global arbeidsgruppe – Future we want.

I tillegg til arbeidet i arbeidsgruppa, ble nettverket også invitert til å delta på 6. samling i Education 2030 i Paris - Informal working group (IWG). Der ble nettverket bedt om å presentere sitt prosjekt som show-case for alle delegatene fra de over 40 landene som deltok.