Kjemper i finalen i "Ta ordet!"

"Ta ordet!" er en talekonkurranse hvor elever i videregående skole konkurrerer om å holde den beste talen. Konkurransen utvikles og organiseres av Retorikkgruppen ved Informasjons- og medievitenskap på Universitetet i Bergen.

Den videregående skolen i Sunndal engasjerte rett etter skolestart elever i fire klasser på VG1 og VG2 studieforberedende til konkurransen. Norsklærerne plukket ut to som gikk videre til skolefinale. Den ble arrangert i begynnelsen av oktober, og vinneren ble kåret av en jury bestående av to elever og to norsklærere. Det var Kristin som gikk til topps, og dermed fikk plass i delfinalen i Ålesund. Der ble hun også plukket ut til å gå videre til finalen i Bergen.

Kristins tale handler om verdier, og hun snakker blant annet om hvor viktig det er at samfunnet vårt skal ha plass til alle.

Tidligere har sunndalsjenta, sammen med medfinalistene, fått perfeksjonert talen sin gjennom hjelp fra retorikkeksperte ved universitetet i Bergen, blant annet gjennom besøk ved kurs- og kompetansesenteret SpekLab.

Finalen arrangeres tirsdag 31. oktober i Universitetets aula.