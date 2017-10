Sjekk Ingas "Trumpkin"

- Av og til får man bestillingsverk som man bare MÅ si ja til selv om man egentlig ikke har tid, skriver Rindal-kunstner Inga Dalsegg på Facebook.

Da Frode Haarstad Music på Oppdal tok kontakt i helga og spurte om han ikke kunne få bestille et utskåret gresskar med motiv av Donald Trump, sa Dalsegg ja tvert. Hun tok utfordringen på strak arm, sjøl om det både viste seg umulig å oppdrive et gresskar av brukbar størrelse og det innebar sein kveldsjobbing på en søndag.

- Jeg har skåret ut mye rart i gresskar opp gjennom årene, men aldri før noe så skremmende som han fyren her, skriver hun på Facebook, og deler bilde av resultatet.

Hun sier til Driva at hun har fått enormt mye respons fra folk etter sitt nyeste gresskar-stunt. Også NRK og TV2 har vært på tråden.

Skjærer gresskar på TV Inga Dalseggs gresskarkunst har forlengst blitt landskjent. I forbindelse med Halloween kommer hun både på TV2-nyhetene onsdag kveld og God Morgen Norge på TV2 torsdag morgen.

På Facebook deler kunsteren også en kommentar formulert av Eva Lillegård, slik hun antar den amerikanske presidenten sjøl ville ha ordlagt seg:

«I have the best pumpkins. The greatest. Everyone agrees they are the best. They're YUGE! I hate Halloween. I cannot recall ever saying anything bad against Halloween, I mean, I love Halloween! I’m just saying, no one can do better Halloween than me. I put the H i Hallo and the W in wiener.. hold on. One year for Halloween I dressed as a taco. I mean, there’s something scary about tacos. And I was amazing. I was the ultimate taco. This year I’m going as a wall. I will be the most awesome wall, built with a lot of pricks. I mean bricks. Tough bricks. I’m gonna make Halloween great again! Grab it by the.. pumpkin!»