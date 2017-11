Kan bli rift om plassen

Rockeklubbens årlige musikerdugnad pleier alltid å trekke stinn brakke. Et høydepunkt for mange – når lokale musikere forener krefter til inntekt for klubbkassa. Musikerdugnaden har vært et viktig arrangement for rockeklubben i en årrekke.

De siste årene har dugnaden foregått på tre scener i sentrum – men i år er hotellkjelleren stengt og kan ikke brukes, ettersom lokalet ikke oppfyller kravene i brannforskriften. Dermed er det Øra Kafe og Rallarn Pub og Scene som gjelder i år, fastslår Frank Mæhle i rockeklubben. Han legger til at det i år bare blir lagt ut 300 billetter for salg. Dermed er det all grunn til å tro at det blir rift om moroa. Én billett gir adgang til begge scener, forteller Mæhle.

Det er seks band som er klare for årets dugnad, og Mæhle lover en skjønn miks av yngre og eldre rockere som skal skape ny magi i novembermørket.

– Det er artig å se at ungdommen kommer til og blir med på dugnad, sier Mæhle, og forteller at det er et lite generasjonsskifte på gang i det lokale rockelivet. Lørdag kveld kan publikum blant annet glede seg til flere tributeband: her blir det både Jimi Hendrix, Deep Purple, Metallica og The Band.