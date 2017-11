Den store kinodagen lørdag

Både i Surnadal og Sunndal skal Den store kinodagen feires på lørdag, med halv pris på alle billetter.

Ved Surnadal kino vises tre barnefilmer – i tillegg blir det ragnarok med Thor.

Er du ung av alder, kan du (nesten) se tre filmer for en hundrelapp, melder kinoen. En av filmene er en førpremiere: «Ekspedisjon Knerten» vil gå på kino først om fjorten dagae, men noen kinoer får også tilbud om å vise den på lørdag. I den fjerde Knerten-filmen flytter Lillebror og familien til Vestlandet, men Lillebror har en drøm om å reise på langt farligere ekspedisjoner...

Filmen starter kinodagen i Surnadal klokka 11, og deretter blir det satt opp film annenhver time utover dagen, i denne rekkefølgen: «Karsten og Petra lager teater», «Askeladden – I Dovregubbens hall» (grense: 9 år) og «Thor: Ragnarok» (12 år).

Ved Sunndalsøra kino vises første film på kinodagen allerede klokka 09.30. Da er det «Karsten og Petra lager teater» som drar i gang moroa i Hovshall. Siden går det slag i slag hele dagen i Sunndal, både Hovshall og Keila tas i bruk. Hele ti filmer vises, som skal passe både for et ungt og et voksent publikum. Filmene som vises er eventyrlige «Askeladden - i Dovregubbens hall», familiefilmen «Ekspedisjon Knerten», dramaet «Hva vil folk si», som har høstet terningkast seks i en rekke aviser, Hollywood-filmen basert på Jo Nesbøs suksessroman «Snømannenen», komedien «A bad Moms Christmas», Marvel-filmen «Thor: Ragnarok», «Blade Runner» (oppfølgeren til filmklassikeren med samme navn), skrekkfilmen «IT» og «Juleblod». Sistnevnte passer kanskje best for de som er glad i råbarka, til dels blodig, humor. Filmen handler om en seriemorder, kjent som «Nissen», som dreper på julaften hvert år. Og nå er det altså snart jul igjen... Filmen vises også ved Surnadal kino i kveld, dagen før kinodagen.