Neshornene kommer til Sunndal

Det hele starter på et fredelig liten sted – det kunne like gjerne vært i Sunndal kanskje – der det plutselig en dag dukker opp et neshorn.

Denne noe uventete hendelsen diskuteres både høylytt og i det stille – på jobb, kafébesøk og rundt om i byen. Mange argumenterer med skråsikker skepsis. Noen hevder sågar at de ikke finnes. Litt etter hvert blir det klart at ingen kan føle seg helt trygg for neshornene. Eller er det kanskje også slik at neshornene er sterke, vakre dyr?

– Neshornet virket som et morsomt og vågalt repertoarvalg da vi bestemte oss for å sette den på programmet, sier teatersjef ved Teatret Vårt, Thomas Bjørnager. Men siden da har bilder av nynazistenes fakkeltog i Charlottesville gått verden rundt og nå føles det enda riktigere å ta frem det absurde verket og le og grues over det frie menneskets styrke og dumhet.

– Vi er menneske, ikke dyr. Men har evolusjonsbiologien satt sitt stempel på oss; er vi fremdeles avhengig av å være en del av ei gruppe? Og hva gjør vi dersom gruppen tar feil? Tør vi å stå alene?

Gjennom humor gir Ionescos klassiker oss et tankevekkende innblikk i hvordan gruppa av neshorm på merkelig vis blir større… og større….

Neshornet er en fartsfylt komedie – med mening. Med et ensemble på åtte skuespillere, flotte kostymer og scenografi er dette en opplevelse for både øye og sinn, skriver Teatret Vårt i en pressemelding.

Medvirkede: Bjørnar Lisether Teigen, Valborg Frøysnes, Hugo Mikal Skår, Lars Melsæter Rydjord, Vivi Sunde, Johanna Mørck, Linn Bjørnvik Grøder, Eline Øverby.