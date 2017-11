Hvordan skal kommunevåpenet se ut?

Når nye Molde kommune etableres 1. januar 2020 skal et nytt kommunevåpen tas i bruk. Det var kommunene Midsund, Molde og Nesset enige om da intensjonsavtalen ble signert. Nå starter arbeidet med å bestemme hvordan nytt kommunevåpen skal se ut.

Det er kulturbyggingsgruppen, med leder Rolf Jonas Hurlen i spissen, som har fått oppgaven med å organisere arbeidet.

- Aller først vil vi ha innspill! Jo flere, desto bedre! Alle som har forslag eller tanker rundt dette, bør laste opp ei tegning eller skrive hva de mener via nettsiden vår, nyemolde.no. Vi tar imot forslag frem til 10. januar, sier Hurlen.

Symbol og fargevalg

-Dette er ingen konkurranse. Målet er å få så mange og gode innspill at vi kan hente ut noen hovedtrekk, sier han. Hva assosierer innbyggerne våre med nye Molde kommune? Hva står vi for og hva er vi stolte av?

Kulturbyggingsgruppen vil gå igjennom alle forslagene og lage forslag til tema for nytt kommunevåpen. Mer konkret kan det være hva et nytt kommunevåpen bør symbolisere og hvilke farger det er naturlig å velge. Tema for nytt kommunevåpen skal vedtas av fellesnemnda.

Konkurranse blant de profesjonelle

- Når fellesnemnda har vedtatt tema, så vil vi utfordre minimum tre profesjonelle aktører til å tegne et forslag basert temaet, sier Hurlen. Prosessen mot nytt kommunevåpen ble vedtatt av fellesnemnda i juni i år, og målet er at nytt kommunevåpen er klart i løpet høsten 2018.

Mer om prosessen, samt informasjon om kulturbyggingsgruppen, finnes på www.nyemolde.no