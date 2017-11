Supermåne og stjerneokkultasjon

Natt til 6. november vil vi få en såkalt supermåne samtidig som månen i en times tid passerer foran og blokkerer lyset fra den kjente og lyssterke stjernen Aldebaran i stjernebildet Tyren, 65 lysår unna. Fenomenet kan vi lett se med det blotte øyet, går fram i en pressemelding fra astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard og vitenskapsformidler og forfatter Anne Mette Sannes.

En vanlig fullmåne lyser hele 33 000 ganger sterkere enn himmelens klareste stjerne Sirius og mer enn 2000 ganger sterkere enn Venus når denne planeten skinner sterkest. I tillegg lyser fullmånen 1000 ganger sterkere enn alle stjernene til sammen! Når Månen befinner seg nærmest Jorden kan den virke 14 % større og hele 40 % mer lyssterk enn når den befinner seg lengst unna oss (apogee).

Få også med deg en sjelden stjerneokkultasjon samme natt.

Supermånen vil også passere foran stjernen Aldebaran – den mest lyssterke stjernen i stjernebildet Tyren og den 14. mest lyssterke stjernen på nattehimmelen. Denne stjernen befinner seg til høyre for det svært kjente stjernebildet Orion og til venstre for stjernehopen Pleiadene. Siden stjernen er plassert i hodet til Tyren, kalles den også for «Tyrens røde øye». Navnet kommer av arabisk al-dabarān som betyr «følgesvenn», fordi Aldebaran følger stjernehopen Pleiadene over himmelen.

Månen passerer stadig foran stjerner på nattehimmelen, men det er sjelden den passerer foran en så lyssterk stjerne som Aldebaran.

Fenomenet er synlig fra hele Norge, og stjernen blir borte bak Månens venstre rand rundt kl. 03.34–03.40 avhengig av hvor i Norge man befinner seg. Her i vår del av landet vil vi kunne se fenomenet rundt klokka 03.35.

Etter ganske nøyaktig en time kommer Aldebaran plutselig til syne igjen på høyre side av Månen.

- Fenomenet er temmelig severdig og bør absolutt oppleves! Bruk gjerne en turkikkert for å enda større opplevelse av okkultasjonen!, oppfordrer Ødegaard og Sannes.