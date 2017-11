Tre x seier - og ett tap

Det har vært spilt flere kamper i lokalhåndballen i helga.

I 4. divisjon kvinner møttes Sjetne og Rindal i Rostenhallen lørdag kveld. Kampen endte med seier til Rindal. 24-25 ble resultatet (8-12 til pause). Målscorere var Malin Gåsvand Løset (7), Gro Anita Bolme (7), Malin Bjørnås (5), Eline Romunstad (5), Ane Vasskog (1).

Søndag ettermiddag tok Rindal imot NTNUI Håndball 3 i Rindalshuset. Det ble ny knapp seier, kampen endte 24-23, etter at det sto 12-10 til pause. Målscorere var Malin Gåsvand Løset (7), Gro Anita Bolme (6), Malin Bjørnås (6), Ane Vasskog (3) og Eline Romundstad (2).

Etter tre kamper spilt så langt i sesongen har Rindal plassert seg som nummer sju på tabellen, etter tap i serieåpningen mot Flå/Lundamo/Støren og nå to seire i helga.

Neste motstander for Rindal blir Vikhammer 11. november.

Hakk i hæl på tabellen følger Surnadal, etter to tap - og seier i helgas kamp. Det var Orkanger 3 som var motstander i Orklahallen lørdag. Kampen endte 19-23, etter 10-13 til pause. Målscorere: Kine Bjørseth (5), Hanna Saksen (5), Jorunn Engdal Storholt (4), Tonje Fuglås Kvendbø (3), Hildegunn Henden Dalsegg (3) og Line Mogstad, Sara Forslund og Mia Faksnes (ett hver).

Neste motstander for surnadalsdamene blir Rapp, kampen spilles i Surnadal idrettshall 18. november.

Se tabellen for 4. div kvinner her.

Sverresborg 2 ble noen hakk for sterke for Surnadals herrelag i 4. divisjon i Rindalshuset søndag ettermiddag. Kampen endte 15-26 (5-14 til pause). Målscorere for Surnadal: Håkon S. Mikkelsen (6), Ole Joar Bruset (3), Espen F. Vraalsen, Helge Rodal, Petter M. Giæver, Joakim Halgunset, Tarjei Fugelsøy og Jon Sande (ett hver).

Surnadal har tapt tre av tre spilte kamper, og er å finne i bunnen av tabellen så langt. Neste kamp for laget er mot Selbu i Selbuhallen 11. november.