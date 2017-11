Han er godt fornøyd både med topp og bredde etter helgas mesterskap i rosebyen, Kjell Gunnar Polden.

- Kort oppsummert så innfridde favorittene, og de yngste hevet seg, kommenterer han.

Som omtalt i Driva før helga stilte klubben fra Surnadal mannsterke til mesterskapet, med 30 utøvere, sju coacher og en dommer. Aldri har Surnadal Taekwondoklubb reist til et NM med så stor tropp som i år. Forventningene var høye - og ble utvilsomt innfridd. Klubben høstet medaljer i alle valører.

- Ja, absolutt, forventningene ble innfridd. Men vi er ikke så opptatt av medaljene, vi ser mest på det som ligger bak, sier Polden, og framhever personlig utvikling og framgang som det viktigste målet for utøverne. Han sier at det i så måte var svært mye å glede seg over i helga. Særlig gledelig synes han det var å se unge utøvere som fikk det til.

Medaljer

Mønster:

Gull: Frida Røen

Sølv: Sonja Dyrnes Schei, Maren Svanem, Kevin Halvorsen

Bronse: Therese Frekhaug Eikrem, Oda K. Valen Leynse, Lena Kristiansen Sødal, Una L. Gravvold

Sparring:

Gull: Marit Bergheim, Oda K. Valen Leynse, Therese Frekhaug Eikrem, Helene Semb, Christian Olsen, Una Gravvold

Sølv: Maren Svanem, Andre Ellevseth, Sander Reiten, Aurora Dønheim Berle, Frida Røen

Bronse: Lena K. Sødal, Valentine Herskedal, Marie Vik, Kevin Halvorsen, Mads Folkestad, Daphne van Buggenum, Ane Nordvik

Christian Olsen fikk sølv i spesialteknikk tre øvelser.

Polden understreker at det også var mange imponerende prestasjoner av utøvere som ikke nådde helt til topps i sine klasser.

Tredje beste klubb

Surnadal taekwondoklubb ble tredje beste klubb av totalt 55 klubber som deltok i mesterskapet, bare slått av Trondheim og Bergen - klubber som begge samler godt over tusen medlemmer, mot Surnadals medlemstall på 180 utøvere. Det sier mye om nivået på den lokale klubben.

- Vi slår Tromsø, vi slår Ålesund, vi slår Molde, kommenterer Polden. På spørsmål om hva som er suksessoppskrifta, har han ikke noe enkelt svar, men viser til at de unge utøverne trener mye - og samtidig har det kjekt og artig på trening. I lilkhet med andre idretter er utfordringen at utøverne forsvinner når de når 19-årsalderen og flytter fra stedet, men samtidig har klubben en god spiss i taekwondo-gruppa på Nordmøre folkehøgskole.

- Men det gror godt lokalt også, på landsmesterskapet nå i helga gjorde vi det usedvanlig bra, kommenterer han.

Det var til sammen rundt fem hundre taekwondo-utøvere som var i aksjon norgestmesterskapet og landsmesterskapet som gikk parallelt i Molde gjennom helga. Det ble kjempet til sammen nesten tusen sparringskamper, i tillegg til at det ble konkurrert i mønster (kata).

Det var god stemning i Molde Arena. Mange foreldre og andre interesserte fra Driva-distriktet hadde også tatt turen og fulgte med fra tribuneplass.

- Prestasjoner står som punkt nummer fem på lista vår, det første og viktigste punktet er glede, framholder Kjell Gunnar Polden.