Ada kan skrive ny historie

VG melder at Hegerberg allerede fem minutter etter at matchen ble blåst i gang onsdag morgen, skrudde inn 1–0 i venstre kryss på utsøkt vis.

Før halvspilt omgang økte hun ledelsen ved å banke et straffespark ned i hjørnet, før hun scoret hat trick etter hvilen. Helt på tampen av kampen viste hun igjen klasse ved å runde keeper og notere seg for sitt fjerde for dagen.

I en SMS til VG Nett skriver Ada:

– Det var en kjempematch. Følelsen er superbra, spesielt med tanke på uttellingen på sjansene som jeg fokuserer mye på.

Fotballekspert og trener Tom Nordlie er imponert over måten angriperen har prestert på denne sesongen, men er ikke forbauset.

– Det er ingenting som overrasker meg med Ada. Noen ville bukket under av konflikten hun har hatt med NEF, men hun har en så sterk vinnerskalle at jeg tror hun greier å finne en slags motivasjon av det. Jeg tror hun har blitt enda mer ærgjerrig og ivrig på å vise hva hun kan, sier Nordlie. Han legger til at han tror hun har lært seg å bruke både medgang og motgang som triggere.

Bare 11 kamper ut i sesongen står den norske superspissen allerede med 21 scoringer.

VG minner om at Hegerberg har mulighet til å skrive ny historie. Som regjerende dobbeltmester i Champions League, kan Lyon bli det første laget til å vinne turneringen tre år på rad og for femte gang totalt.

