Ordførere gjør skatteopprør

130 ordførere og varaordførere fra de fleste politiske parti samles i Oslo for å protestere mot regjeringas kutt i den lokale eiendomsskatten på verker og bruk. Regjeringens forslag innebærer et årlig inntektstap for kommunesektoren på minst 1,2 milliarder kroner.

- Regjeringen tar med kuttene i lokalskatten milliardbeløp fra kommunene og gir til store konsern og staten. Kommuner over hele Norge blir tvunget til å kutte innen skole, helse, eldreomsorg og andre viktige velferdstilbud, heter det i en pressemelding.

Barnehager, skole, eldreomsorg og andre offentlige tjenester blir finansiert av felleskapets midler, deriblant eiendomsskatt for bedrifter. Denne skatten utgjør ikke mer enn 0,7% for bedriftene, men styrker i et stort antall norske kommuner verdifulle tjenester for innbyggerne.

- Disse tjenestene gagner også bedriftenes ansatte og i mange kommuner er de offentlige tjenestene spesielt innrettet for å ivareta de store bedriftenes behov så godt som mulig, sies det.

Kommunene mener eiendomsskatt i mer enn hundre år har tjent som et rettferdig vederlag til de kommuner som har stilt verdifulle naturområder og store areal til disposisjon for storindustrien og staten, til blant annet ilandførings-, industri- og kraftanlegg.

Regjeringen bryter, etter LVKs oppfatning, nå denne samfunnskontrakten, som for mange kommuner har vært en forutsetning for deres samtykke til arealinngrepene til storsamfunnets beste, for eksempel til kraftoverføringsanlegg.

LVK sier dette skaper sterke reaksjoner i kommune-Norge. Kommuner som i generasjoner har stilt store arealer til disposisjon og lagt til rette for verdiskaping og utvikling hos anleggene de er vertskap for, forbereder seg nå på å måtte kutte stillinger og velferdstilbud – samtidig som de skal fortsette å være vertskap og sikre gode rammer for bedriften.

Markeringen fra 130 ordførere vil foregå utenfor Stortinget klokken 18.00 på onsdag, der ordførerne vil forklare rikspolitikerne som møter dem hvor alvorlig dette forslaget er – både for selvråderetten og økonomien til norske kommuner. Også bedriftene vil lide under dårligere tjenester og langt mindre evne i norske kommuner til å være vertskap for dem.

- En slik tverrpolitisk og landsomfattende massemønstring av lokalpolitikere har neppe tidligere funnet sted i Norge, er påstanden.

Håpet er at Stortinget vil stanse det lite gjennomtenkte forslaget fra regjeringen – og heller kreve et helhetlig og grundig arbeid med eiendomsskatten i Norge. Ordførerne og kommunene er løsningsorienterte. De har i lengre tid etterlyst en modernisering av det eldre norske lovverket, og hilser også velkommen industriens ønske om konsekvensutredninger.

- Det kan likevel ikke være slik at beslutninger blir truffet før konsekvensutredninger er foretatt, det bør være utredninger som gir grunnlag for kloke og robuste beslutninger, mener kommunene.

NHOs påstander om uholdbare skatteregler for datasentre vil av LVK bli tilbakevist, verken regelverket eller praksis omfatter datamaskiner/-servere. Dette vil bli kommentert under markeringen.

- Regjeringen opprettholder skatt på fornybar energi, boliger og hytter, men gir industrien, herunder den fossile industrien milliardlettelser. Dette er verken god grønn politikk eller god sosialpolitikk. Dette vil også bli kommentert under markeringen, heter det.