Elleville forviklinger

I helga blir det forviklinger i Øksendal. Det er teaternemnda i Øksendal ungdomslag som inviterer til den elleville komedien «Kjære avdøde» på samfunnshuset.

– Vi er en gjeng som er veldig glade i å holde på med teater i Øksendal, sier Siv Smistad, som har ansvaret for regien i stykket.

– Det er fire-fem år siden sist vi satte opp teaterforestilling – da var det «Den glade enkemann», så nå var det på tide igjen!, sier hun.

Fredag kveld er det premiere, og ungdomslaget håper på god stemning og full sal. Smistad understreker at stykket ikke bare er beregnet på folk i bygda. Det er god plass i salen.

– Sist vi satte opp teater var det 170 personer i gymsalen. Men da var det fullt også, ler Siv.

Stykket vises også som en del av lørdagens «Helaften» som ungdomslaget og bygdelaget i Øksendal samarbeider om. Her er imidlertid påmeldingsfristen ute.

Det er Stanley Houghton som har skrevet komedien «Kjære avdøde», som er oversatt til norsk av Agnar Mykle. Stykket handler om et arveoppgjør i en familie der faren har gått bort. To søstre og deres familier begynner å krangle om arven. Dermed er det duket for forviklinger. Det ene tar det andre, og mer og mer ellevilt blir det.

– Det er en komedie, absolutt. Og med en liten tvist på slutten. Jeg tror det er både lett og god underholdning, sier Smistad. Trolig kommer mang en lattersalve til å runge i salen i samfunnshuset i helga.

Smistad forteller at hun leste gjennom mange manus i sommer før hun kom over «Kjære avdøde».

– Jeg tenkte med en gang at det kunne være veldig artig å prøve. Det hadde både passelig lengde og jeg så at det kunne fungere på scena i samfunnshuset – som ikke er så stor, og dermed setter noen begrensninger.

Seks skuespillere står på scena i helga: Jonas Holten, Ole Holten, Alf Einar Sæther, Lina Sjølseth, Ingrid Sandvik og Maren Bakk. Flere bidrar også som scenearbeidere, og stykket har egen teknisk ansvarlig.

– Vi gleder oss veldig!, sier Smistad, og forsikrer at alt er i rute.

Sjøl er hun i ferd med å ta andreåret på bachelor i teater og drama i Volda – men hadde et sterkt ønske om å bidra på heimebane, til tross for at eksamensforberedelsene er i full gang i Volda.

– Det er dette jeg virkelig brenner for, sier øksendalingen, og legger til at det er rollen bak scena hun er mest interessert i. Smistad har tatt utradisjonelle utdanningsvalg – før hun dro til Volda var hun også flere år i Bergen, hvor hun utdannet seg innen filmproduksjon. Hun sier til Driva at hun ikke ser bort fra at hun kommer til å utdanne seg videre innen regi – og er heller ikke fremmed for å skrive egne stykker.

– Jeg er veldig glad i å skrive, så jeg kommer nok til å prøve på det uansett, smiler hun.