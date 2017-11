Flere bygg skadd av vinden

Politiet fikk klokka 02.10 natt til torsdag melding om "flyvende" takplater på Sunndalsøra. Brannvesenet ble også varslet.

En time senere meldte politiet på Twitter at blikkplater, papp og deler av en vegg var "tatt av vinden" på næringsbygget til SN Entreprenør mellom riksveg 70 og Flaggnutvegen i sentrum.

Det ble vurdert at det kunne være farlig å ferdes i området, og politiet ønsket minst mulig trafikk i sentrum. Riksveg 70 ble derfor stengt fra sentrum mot Oppdølstrandtunnelen. Tunnelen ble også stengt, som følge av at vinden hadde blåst takplater inn i tunnelen. Først klokka halv åtte torsdag morgen ble tunnelen åpnet igjen. Riksveg 70 forbi Nærumbygget er imidlertid fortsatt stengt, og det er omkjøring via Flaggnutvegen.

Også taket på Sunndal pensjonistsenter er påført skader av vinden i løpet av natta.

- Ut over dette har vi ikke fått meldinger om større hendelser som følge av vinden, sier politibetjent Jan Oddbjørn Johnsen til Driva.

Meteorologisk institutt sendte onsdag ut OBS-varsel om vinden, og advarte om at det var ventet vindkast omkring 30 meter per sekund.

Flere ganger i løpet av natta og de tidlige morgentimene ble det målt vindkast på nærmere 30 meter per sekund på Sunndalsøra. Klokka sju torsdag morgen blåste det fortsatt kraftig, og da ble det målt et vindkast på 30,4 meter per sekund.

Vindkast på 30-33 meter per sekund regnes som sterk storm. Den nedre grensen for orkan går ved 33 meter per sekund.