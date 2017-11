"Giftfritt Nesset" får 5000 kroner

Det var representanten Lusie Gjersvoll, (Ap) som fremmet følgende forslag:

«Økonomi- og planutvalget innvilger et tilskudd på kr. 5 000,- i støtte til organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset». Beløpet belastes budsjettpost 14701.1000.1000 – tilskudd til lag og foreninger, og finansieres over post 14902.1000.1000 – utgifter etter ØP-utvalgets bestemmelser.»

Forslaget ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer.