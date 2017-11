Vant tegnekonkurranse

Også i år var det stor oppslutning om tegnekonkurransen både på Eidsvåg Barne- og ungdomsskole og Vistdal skole. Konkurransen arrangeres årlig for elever i alderen 11-14 år (må ha fylt 14 før 15, nov.) og er et samarbeid mellom skolene i Nesset, Lions International og FN. Temaet handler hvert år om fred, og arrangeres på høsten tett opp mot FN dagen 24. oktober.

Det er tydelig at temaet engasjerer, for også i år kom det inn mange flotte tegninger hvor det er lagt ned mye arbeid og uttrykt mange tanker.

Vinner på Eidsvåg barne- og ungdomsskole var Linnea Kristin Simonsen Istad med en tegning av ei due som flyr over kloden med et banner med med flagg i nebbet. Tegningen viser kontrastene mellom det mørke, vonde nederst og freden symbolisert med duen over. Tegningen skal uttrykke at alle fortjener fred.

Anne Rindli var vinner på Vistdal skole med en tegning av en elefant som har ei jente hengende i snabelen og ei som står oppå hodet. Tegningen skal uttrykke en måte å vise frihet på. Her er hun avbildet sammen med Arild Svendsen fra LC Nesset. Hver av vinnerne fikk en premie på kr. 500 sponset av LC Nesset.

Anne Tjelle, en av Nessets lokale kunstnere, var med på å plukke ut vinnertegningene.