Blitt flinkere, men...

Pressemelding fra If:

Nordmenn flest er blitt bedre til å sko bilen etter vær og føre, viser skadestatistikk.

Det er særlig sjåfører på Vestlandet og Sørlandet som sist vinter ble bedre til å legge om til vinterdekk. De to landsdelene har i årevis vært dårligst i landet til å skifte dekk i tide, viser en ny analyse av egne skadetall fra forsikringsselskapet If.

- Tidspunktet for første snøfall og i hvilken grad vinteren kommer brått på, slår tydelig ut i skadestatistikken. Mange drøyer dessverre dekkskifte altfor lenge, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver i If.

På landsbasis hadde 2,8 prosent av bilene involvert i uhell sist vinter sommerdekk. Det er en kraftig nedgang fra vinteren 2015-16, da hele 10,1prosent av ulykkesbilene var skodd med sommerdekk, viser Ifs egen skadestatistikk.

Forsikringselskapet har forsikret om lag hver femte personbil som kjører på veiene her i landet, ifølge tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge.

Fortsatt på skadetoppen

– Vi krysser fingrene for at mange er påpasselige med dekkskifte også denne vinteren, og ikke tar sjansen. Feil dekk på bilen er en rullende ulykke som venter på å skje, sier Clementz.

Selv om sørlendingene og vestlendingene er blitt bedre, er de fortsatt i toppen på statistikken over vinterkrasj på sommerdekk.

I Vest-Agder var det 4,4 prosent som hadde sommerdekk på bilen da de var involvert i en ulykke sist vinter. Sesongen før var tallet hele 16,2 prosent. I Rogaland var andelen 6,3 prosent, mot 13,9 prosent ett år tidligere.

– Dessverre ser vi at en del bruker sommerdekk gjennom hele vinteren i kystområder som normalt har lite snø. Det er foruroligende. De dagene det kommer snø brått på eller det er underkjølt veibane, tar en del unødvendige og farlige sjanser. Bestemmelsene i den såkalte kjøretøyforskriften slår fast at bilen skal være skodd for forholdene der den kjører, sier Sigmund Clementz.

De to nordligste fylkene pleier å være blant de beste i klassen til å sko bilen rett. Men fjor kom Kong Vinter overraskende på Troms og Finnmark, som hadde en sommerdekkandel under små og store ulykker på henholdsvis 10,6 prosent og 5,6 prosent.

Brått snøfall

Forsikringsselskapet If fører hver vintersesong statistikk over hvilken type dekk kundenes skadde biler har i perioden 1. november til 1. april. Sist vinter registrerte selskapet skader på 17 484 personbiler, varebiler og bobiler, og 488 av disse kjøretøyene var utstyrt med sommerdekk.

– Det er først og fremst i overgangen mellom høst og vinter og ved første snøfall at ulykkesbilene er feilskodd, understreker If. Særlig hvis den første snøen kommer tidlig og litt brått på, blir andelen på sommerdekk høy.