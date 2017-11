Stor respons på Lady-audition

For JazzåTeatret Produksjon, som i juni 2018 setter opp musikalen i Sunndal kulturhus, inviterte til åpen audition fredag 10. november på Sunndalsøra. Ti personer, både jenter og damer og gutter og menn, stilte på auditionen – og like mange meldte sin interesse, men hadde ikke anledning til å komme. Disse sendte inn videoklipp og presentasjoner.

- Den beste auditionen vi har hatt på alle de produksjonene jeg har vært med på med mine mange år som sceneinstruktør på Sunndalsøra, sier regissør Pål Øverland og kostymedesigner Mette Jacobsen etter auditionen. Også komponist Lars Ramsøy-Halle, mangeårig kapellmester Bjørnar Myhr og Anne-Bente Skare og Tommy Fossum fra JazzåTeatret produksjon var godt fornøyd.

- Det eneste vi krever er at du tør å leke, rope og synge. Dessuten at du ikke er redd for å synes. Vi, på vår side, kan love en slitsom og tidkrevende, men fantastisk opplevelse i et kreativt og åpent arbeidsmiljø og som vi garanterer at du aldri vil glemme, reklamerte JazzåTeatret produksjon i forkant.

- Og OM vi fikk svar på tiltale, uttaler Pål Øverland. - Det er en sann glede å oppleve at det finnes så mye talent, også utenfor Sunndal. Men fortsatt etterlyser han flere voksne menn.

Billettene til årets forestillinger legges ut i løpet av kort tid. I 2017 gikk billettene ut tidligere enn noen gang. Derfor lønner det seg å være tidlig ute.