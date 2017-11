Får fire måltider i døgnet

Dersom politikerne sier ja, kan beboerne ved Nesset omsorgssenter snart glede seg på fire måltider i døgnet og få middagen servert seinere på ettermiddagen.

Det var Edith Bjerkeset (H) som i et kommunestyremøte i høst etterlyste muligheten for å flytte middagsserveringen ved omsorgssenteret til seinere på ettermiddagen. Hun viste til statsministerens nyttårstale der ernæring for eldre var et tema.

Bjerkeset viste i kommunestyremøtet til at sein middag vil gi økt aktivitet og bedre ernæring. I Molde kommune har flere institusjoner alt innført dette.

– Kan dette gjennomføres i Nesset, spurte Bjerkeset.

Ordfører Rolf Jonas Hurlen syntes ideen er god. Nå tar hovedutvalget for oppvekst og omsorg saka videre. Enhetsleder Jan Karstein Schølberg er også positiv. Han mener en arbeidsgruppe som alt ser på omlegginger av måltidene tar saka videre, og kommer med forslag på hvordan dette kan løses. Hpovedutvalget for oppvrekst og omsorg får saka på bodet på førstkommende møte.