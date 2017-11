Smokie kommer

Hestholmen Retrofestival, som nå har blitt en egen organisasjon, har allerede det meste på plass til neste års Retrofestival. Hovedtrekkplasteret blir – uten tvil – selveste Smokie!

Det britiske bandet har gjennom flere tiår produsert hits på rekke og rad og trenger nok knapt noen videre presentasjon. Med låter som blant andre «Livving next door to Alice», «Oh Carol», «Lay back in the arms of someone», «Needles and pins», «For a few dollars more», «Wild, wild angels», og mange, mange fler, burde vel dette bandet være kjent for de aller fleste med snev av interesse for musikk.

– Vi satser stort nå og får hit et skikkelig retroband, sier styreleder Lars Botten. Sammen med seg i styret har han Rune Gillebo og Liv Ranja Bjerknes.

Selger 1200 billetter

Men sjøl om helgas hovedattraksjon blir Smokie, blir det også servert mye annen kjent og kjær musikk de to dagene festivalen pågår.

– Fredag står Måddjhau og Arizona på scena og lørdag blir det New Motion og Smokie, forteller Botten.

Han håper dette vil fylle området med feststemte og danseglade mennesker, med øre for god musikk.

– Vi satser på fullt hus, og 20. november legger vi ut 1200 billetter på Ticketmaster.no. Området har ikke kapasitet til flere, så man bør kanskje ikke vente så lenge med å skaffe seg billett, sier Botten. Han legger til at mange allerede har etterspurt billetter.

Samme opplegg som før

Både området og arrangementet har for øvrig fått mye skryt fra alle band og artister som har spilt her tidligere, og dersom værgudene også står arrangørene bi denne første augusthelga, så burde det være fullt mulig å fylle dette flotte, naturskjønne festivalområdet.

– Festivalen går over samme mal som før, der Valsøytunet står for serveringen. Surnadal Sparebank er også med som samarbeidspartner, opplyser han.

Det er også planer om et ungdomsarrangement på dagtid lørdag, type «Idol» eller konsert, men dette er ikke helt klart enda, så det får vi komme tilbake til.