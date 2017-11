Hvor store blir kuttene i Heim kommune?

Leserinnlegg fra Einar Vaagland:

Ingen har så langt vært i stand til å si hvilke fordeler en sammenslåing av Halsa, Hemne og Snillfjord vil gi, men hvis vi vil vite bakdelene, er det bare å høre med Tustna.

Tustna giftet seg med Aure for 10 år siden, og nå er hvetebrødsdagene over. På 5 år skal budsjettet reduseres med 36 millioner kroner. Resultatet så langt er tre nedlagte skoler, et nedlagt legekontor og at driften endres på sykehjemmet.

Det samme vil skje i Heim kommune om 15 år, og vi må spare enda mer enn Aure. Hvor vil kuttene komme? Ikke i sentrum på Kyrksæterøra, kommunereform er sentralisering.

Hvor stort blir kuttet i 2035? Tallene må på bordet og vi må få vite hvilke tjenester som står i fare for å bli fjernet, så vi eventuelt kan stoppe sammenslåingen hvis vi ikke kan leve med konsekvensene. Men det kan bli vanskelig, siden halve kommunestyret i Halsa allerede har stemt mot å utrede konsekvensene av både å gå inn i ny kommune og et nytt fylke. De er kanskje redd de skal ombestemme seg?

Heldigvis sa ordfører Ola Rognskog på forrige kommunestyremøte at Fellesnemnda ikke kan blande seg inn i investeringene i Halsa, selv om det står i intensjonsavtalen. Dermed kan vi trygt bygge svømmehallen, kunstgressbanen, idrettsanlegget og utvide sykehjemmet allerede på budsjettet for 2018.

Det er kanskje ikke helt redelig overfor Hemne og Snillfjord som må være med og betale, men i krig og kjærlighet er det meste tillat.

Kampen for å overleve som utkant i nye Heim kommune har bare så vidt begynt.

Einar Vaagland.